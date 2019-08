"Auf natürliche Weise effektiv": Mit solchen Versprechen vermarkten Pharmakonzerne ihre pflanzlichen Medikamente. Die Botschaft, die beim Kunden ankommen soll: Was pflanzlich ist, kann nicht schädlich sein. Das Geschäft ist einträglich. Im vergangenen Jahr setzten Pharmaunternehmen allein in Apotheken in Deutschland etwa 1,5 Milliarden Euro mit sogenannten Phytopharmaka um.



Was viele dabei vergessen: Die Natur ist keinesfalls nur dafür da, den Menschen gesund zu erhalten, sie kann ihn auch umbringen. Eine Handvoll Schwarzer Tollkirschen reicht unter Umständen.

Anfang der Nullerjahre verkauften Apotheken und Reformhäuser in Deutschland Kava-Kava, auch bekannt als Rauschpfeffer. Aufgüsse aus der Wurzel der Pflanze sollten für Entspannung sorgen, bei einigen führten sie jedoch offenbar zu schweren Leberschäden, mindestens ein Patient starb, drei weitere brauchten eine Organtransplantation.

Johanniskraut, das bei Depression eingesetzt wird, kann die Wirksamkeit anderer Medikamente abschwächen,