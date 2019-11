Spezialkräfte hatten ihn mitten in der Nacht aus dem Bett geholt. Sie hatten ihm Augen und Ohren verbunden, ihn mit dem Hubschrauber nach Berlin verfrachtet und dann mit einem Learjet in den Libanon. Da stand er nun am 10. Juli am Flughafen von Beirut: Ibrahim Miri, einer der Chefs des weitverzweigten libanesischstämmigen Familienclans. Ein bulliger Typ mit Glatze, Ex-Boss der Rockergang "Mongols MC Bremen", der schon elfmal in Deutschland im Gefängnis gesessen hatte.

Als 13-Jähriger war er 1986 mit seinen Eltern nach Deutschland gekommen. Der Asylantrag der Familie war abgelehnt worden, aber sie blieben. Seit 1998 versuchte der deutsche Staat ernsthaft, Miri loszuwerden, was auch damit zusammenhing, dass er inzwischen Straftaten in Serie beging. Nun, mehr als 20 Jahre später, hatten die Behörden es tatsächlich getan. Sie hatten ihn abgeschoben.

Mit seinem Laissez-passer-Papier, einer Art Passersatz, von den libanesischen Behörden überraschend ausgestellt, wurde er ins Land gelassen. Im Duty-free-Shop