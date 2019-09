Nachhaltig leben (X) Der Klimawandel ist zur entscheidenden politischen und ökonomischen Frage geworden. Der SPIEGEL widmet dem Thema deshalb eine Sommerserie: Wir fragen, wie Konsumenten ihr Verhalten ändern können, welche Unternehmen wirklich umdenken und was die Politik tun muss. Welche Ideen gibt es, Ökologie und Ökonomie zusammenzudenken?

Vor einigen Tagen ist bei mir zu Hause das Regal in der Waschküche zusammengekracht. Ich räumte die Sauerei auf und fand, inmitten eines rosafarbenen Weichspülersees, einen Fusselrasierer, ein kleines Elektrogerät, mit dem man die hässlichen Knötchen, die sich an Wollpullovern bilden, wegschreddern kann. Eine nützliche, ja, eine nachhaltige Sache, denn so bleiben Kleidungsstücke länger ansehnlich und werden nicht so schnell ausgemustert.



Freudig legte ich das Gerät zur Seite. Zugegeben: Ich hatte das Ding ganz vergessen. Aber am Abend, das nahm ich mir vor, sollte es mal zum Einsatz kommen.

Ich feudelte weiter. Und fand noch einen Fusselrasierer. Und