Ich erinnere mich an die Welt, wie es mir gefällt

Am 19. März 1968 begann ein 13-jähriger Junge, sich selbst sein Leben zu erzählen. Er nahm ein Notizbuch, braun-gelb gemustert, und schrieb auf die erste Seite fein säuberlich in Druckschrift: "Nachmittags mit H. L. Fußball gespielt. Draußen und auf dem Strohboden. Auch mit B. Verliebte Blicke." Die letzten Sätze unterstrich er mit rotem Filzstift.

Rüdiger Pohl, 65 Jahre alt, ein Psychologe, der sein Forscherleben dem "autobiografischen Gedächtnis" gewidmet hat, besitzt dieses Notizbuch noch heute. "Rüdiger Pohl. Nr. 1" heißt es, so hat er es als Teenager auf den Einband geschrieben. Jetzt liegt es, mit abgenutzten Ecken, auf dem Esstisch in Pohls Dachgeschosswohnung in Hannover, neben einem Stapel von Fotobüchern und Dokumenten.

Pohl hat sich zu einem kleinen Experiment bereitgefunden: Er, der Wissenschaftler, macht sich selbst zum Forschungsobjekt. Er zeigt am Beispiel seines eigenen Lebens, wie das autobiografische Gedächtnis funktioniert.

Das autobiografische Gedächtnis ist das Rückgrat