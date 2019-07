Sie ist klatschnass. Der Regen prasselt auf ihr Gesicht, die Schminke verwischt. Das ist ihr egal, sie spürt auch die Kälte nicht. Ilka Brühl hält ihr Gesicht in die Tropfen und schließt die Augen, die Sonne ist bereits untergegangen, nur die Lichter eines Lieferwagens strahlen sie an. In diesem Moment drückt Fotografin Ines Rehberger auf den Auslöser. Dieser Tag habe ihr Leben verändert, sagt Ilka Brühl.



Noch nie hatte sie sich professionell fotografieren lassen. Diese Art von Aufmerksamkeit machte Ilka Brühl Angst. Ihr Herz klopfte wild, als sie an der Tür der Fotografin klingelte. "Will Rehberger wirklich mich fotografieren?", fragte sich Ilka Brühl. "Sie muss mich verwechselt haben. Sie wird sich erschrecken, wenn sie mich sieht." Sekunden später öffnete die Fotografin die Tür: "Schön, dass du da bist, Ilka."

Fast fünf Jahre ist diese Begegnung nun her. Ilka Brühl, 27, lächelt breit, unter ihren Augen bilden sich kleine Fältchen, wenn sie von dem Foto-Shooting erzählt. Sie trägt ihre