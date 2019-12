Das Bild hat sich eingebrannt. Es zeigt den österreichischen Skilangläufer Max Hauke, wie er auf einem senfgelben Sofa sitzt, im linken Arm eine Nadel, daneben ein Beutel voller Blut. Das Bild wurde am 27. Februar in der Villa Edeltraud zum See im österreichischen Seefeld, Apartment Nummer fünf, aufgenommen. Im Waschbecken des Zimmers lagen zwei weitere Blutbeutel zum Auftauen, auch sie bestimmt für Sportlervenen.

Er wurde in flagranti erwischt. Die Polizei nahm den damals 26-jährigen Hauke und drei weitere Personen in Seefeld fest. Fast zeitgleich kam es zu einem Zugriff in Erfurt. Aus einer Hausarztpraxis im Norden der Stadt führten Ermittler einen Mann mit schütterem Haar, dunkelblauer Jacke, verspiegelter Sonnenbrille.

Es ist Mark Schmidt, 41, Sportmediziner. Er soll der Kopf eines internationalen Dopingnetzwerks sein, neben Hauke sollen mindestens 22 weitere Sportler aus acht Ländern zu seinen Kunden zählen.

Vor gut zwei Wochen hat die Staatsanwaltschaft München I Anklage gegen Schmidt