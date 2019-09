Gibt es einen besseren Beleg für das korrumpierende Verhalten eines US-Präsidenten? Diese Woche gestand Donald Trump freimütig ein, den Staatschef der Ukraine am Telefon gebeten zu haben, politischen Schmutz über Joe Biden zu beschaffen, seinen großen Rivalen bei den Demokraten. Wörtlich sagte Trump zu dem ukrainischen Präsidenten: "Ich möchte, dass Sie mir einen Gefallen tun." Trump hält es nicht einmal für nötig, seine Mafiamethoden zu verbergen. Offensichtlich ist es in seinen Augen normal, eine fremde Regierung um Munition im Wahlkampf zu bitten, selbst wenn es wohl gegen die Verfassung verstößt. Der doppelte Skandal der Ukraineaffäre liegt daher in einem möglichen Rechtsbruch und in der zynischen Gleichgültigkeit Trumps. Seine Geste sagt: Ich weiß, dass ich das nicht tun dürfte. Aber ist mir doch egal.

Es ist gut und richtig, dass die Demokraten um Nancy Pelosi nun ein Amtsenthebungsverfahren einleiten wollen. Seit Jahren verschiebt Trump die Maßstäbe dessen, was in einer Demokratie