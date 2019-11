Fast schien es so, als wäre Devin Nunes zur Einsicht gekommen. Der republikanische Abgeordnete thronte in seinem breiten Ledersessel vor dem Zeugen und seinen Anwälten, über ihm waren nur noch der Kronleuchter und mächtige Adler aus Stein zu sehen. Nunes beklagte den "Zirkus", der nun schon in den fünften Tag gehe und nur dazu diene, den Wählern Sand in die Augen zu streuen.

Er beschrieb eine Partei, die sich heillos in Verschwörungstheorien verstrickt habe und inzwischen vollständig in die Hand radikaler Extremisten gefallen sei. "Die sind auf einem Kreuzzug", warnte Nunes. "Sie haben längst den Punkt überschritten, an dem eine Umkehr noch möglich ist."

Ein flüchtiger Zuhörer konnte auf die Idee kommen, dass Nunes über seine eigene Partei sprach. Aber nichts lag Donald Trumps treuem Parteisoldaten ferner. Nunes meinte die Demokraten, die an diesem Mittwoch den achten Zeugen ins Repräsentantenhaus geladen hatten, um ein Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten vorzubereiten.

Devin Nunes