Ein heißer Nachmittag im Juni, doch anstatt schwimmen zu gehen, sitzen sechs Jungs und drei Mädchen im schummrigen Ratssaal zusammen. Bei Saft und Gummibärchen tagt im sächsischen Thalheim das Kinderparlament.



An der Stirnseite des großen, dunklen Tisches haben Nikita und Josy Platz genommen, zwischen ihnen der Bürgermeister. Die beiden Zehnjährigen sind die Kinderbürgermeisterinnen der 6100-Einwohner-Stadt im Erzgebirge.

Zu besprechen ist die Aktion "Bäume pflanzen". Ein Herbststurm hat in einem nahen Wäldchen viele Bäume entwurzelt. Nikitas Idee ist es, dort neue Bäume zu setzen. Jetzt wollen die Kinder Baumpaten finden, sie beschließen, selbst gemalte Plakate in den Schulen aufzuhängen. "Wir sind ja die nächste Generation, und es wäre nicht schön, wenn die Wälder in Zukunft kahl wären", sagt Nikita.