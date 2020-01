Selbstbewusst marschieren die Männer in Reih und Glied, weißes Hemd, braune Hose, die Schultern durchgedrückt. "Eins, zwei, drei", schreit eine Stimme durch die Lautsprecher, dazu trommelt eine Marschkapelle. Die Männer schwingen Bambusstöcke. Hunderte Menschen paradieren auf dem Sandplatz in Nagpur, Zentralindien. Sie treten in die Luft und brüllen dabei. Als der Vorsitzende aufsteht, heben sie den Arm über die Brust als Gruß, den Kopf aufrecht.

Die Männer gehören zu Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), es ist die größte Freiwilligenorganisation der Welt. Sie selbst sehen sich als Patrioten. Ihren Kritikern gelten sie als eine militante Bewegung, die einst Hitler verehrte und deren Ideologie zum Mord an Freiheitskämpfer Mahatma Gandhi durch einen Hindu-Extremisten beitrug.

Anfang Oktober feierte der RSS seinen 94. Geburtstag. Wenige Monate darauf brachen in Indien die schwersten Unruhen der jüngeren Geschichte aus. Hunderttausende Menschen sind seither immer wieder gegen die Regierung auf