An einem sonnigen Septembermorgen steht Ingrid Levavasseur, 32, ungeduldig am Pariser Bahnhof Saint-Lazare und wartet seit 15 Minuten auf ein vorbestelltes Taxi. Sie ist früh aufgestanden; ihre beiden Kinder, 9 und 13 Jahre alt, schliefen noch, als sie sich in ihrem kleinen Heimatort in der Normandie auf den Weg in die Hauptstadt machte.

Wenige Tage zuvor ist Levavasseurs Buch herausgekommen, in dem sie beschreibt, wie aus ihr, die die Schule nur besuchte, bis sie 14 Jahre alt war, eine Protagonistin der Gelbwestenbewegung wurde. Bei Amazon stand ihre Autobiografie in der Rubrik Politik innerhalb kurzer Zeit auf den vorderen Plätzen. Sie gibt fast täglich Interviews, der Tag in Paris ist durchgetaktet, aber nun kommt das Taxi nicht. "Ich kann nicht länger warten", sagt Levavasseur. Sie ruft ihren Pressesprecher an. Gemeinsam entscheiden sie, ein Treffen mit der Staatssekretärin im Familienministerium um 9.30 Uhr abzusagen, um pünktlich beim Fernsehsender LCI sein zu können.

Vor einem Jahr