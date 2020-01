manager magazin: Herr Vladi, Inseln reicher Menschen, da bekommt man schnell schlechte Laune: Warum die – und nicht ich?



Vladi: Man braucht gar nicht so viel Geld, wie man denkt. Partridge etwa, eine Waldinsel mit Sandstrand in Nova Scotia, kostet 150.000 Euro, weniger als manche Wohnung in Berlin. Die meisten suchen Inseln bis zwei Millionen Euro.

manager magazin: Der typische Käufer?