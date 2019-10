Wer in der Stadt wohnt und sich wieder einmal über die steigenden Immobilien- und Grundstückspreise aufregen will, sollte mal aufs Land schauen: auf die Preise für Ackerland, für Wiesen und Felder. Dann weiß er, was Spekulation bedeutet.

In Mecklenburg etwa sind die Flächenpreise seit 2005 um fast 400 Prozent in die Höhe geschossen. Das übertrifft selbst den Preisanstieg in Städten wie München, wo sich die Bodenpreise im selben Zeitraum um 177 Prozent erhöht haben.

Darüber, was explodierende Grundstückspreise in der Stadt bedeuten, debattiert die Republik seit Jahren. Was sie fürs Land bedeuten, darüber redet kaum jemand. Die Preissprünge rütteln die Struktur ganzer Regionen durch, sie drängen Bauern vom Land und ziehen Großinvestoren an – oft mit verheerenden Folgen für die Böden, die Artenvielfalt und das Grundwasser.

Wie weit der Ausverkauf gerade in Ostdeutschland fortgeschritten ist, zeigt eine Studie des Thünen-Instituts. 34 Prozent von 853 untersuchten Agrarunternehmen gehörten Anfang