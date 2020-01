Er muss sich zuletzt sehr sicher gefühlt haben, unantastbar. Jahrelang hatte Qasem Soleimani, der Kommandeur der iranischen Quds-Brigaden, peinlich genau darauf geachtet, keine Spuren zu hinterlassen, wenn er durch den Nahen Osten reiste. Er war ein Phantom. Jeder wusste, dass er Irans Politik vom Irak bis in den Libanon steuert. Doch kaum jemand bekam ihn je zu Gesicht.

Seine Vorsicht legte Soleimani erst in den vergangenen Jahren ab. Vermehrt tauchten Fotos von dem General auf: an der Front in Syrien ebenso wie in Vororten von Beirut und in der Regierungszentrale in Bagdad. Soleimani wurde von einem Schattenkrieger zu einem Popstar. Seine Verwandlung war so umfassend, dass Beobachter mutmaßten, er plane als Präsidentschaftskandidat anzutreten. Er selbst stritt das ab.

Soleimani etablierte im Nahen Osten ein Milizennetz, das sich über die gesamte Region erstreckte, war verantwortlich für Terror gegen Zivilisten und die Destabilisierung fremder Staaten. "Er war eine Kombination aus Geheimdienstchef,