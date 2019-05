Es ist kein Zufall, dass in Washington ausgerechnet jener Mann die beste Laune verströmt, der einen der heikelsten Jobs hat. Brian Hook ist der US-Sondergesandte für Iran, Donald Trumps Spitzendiplomat am Persischen Golf. Hook muss einerseits für die Politik des "maximalen Drucks" gegen das Regime in Teheran werben; andererseits soll er verhindern, dass der Nahe Osten in einen weiteren Krieg hineinstolpert. Andere würden an dieser Aufgabe zugrunde gehen, Hook dagegen scheint jeden Tag fröhlicher zu werden.

Er tritt mit einem Kaffeebecher in einen Besprechungsraum im Washingtoner State Department. Hagerer Typ, kantiges Gesicht, das Haar akkurat gescheitelt. Es ist Donnerstag vergangener Woche, Hook wirkt aufgepeitscht, gerade haben ihn seine Mitarbeiter durch eine Reihe von Fernsehinterviews geschleust, unter anderem mit dem britischen Sender Sky News und dem US-Auslandssender Voice of America. Meist sagt der Diplomat dasselbe: Die Aggressionen im Streit mit Iran kommen nicht aus Washington, sondern aus Teheran; wir wollen keinen militärischen Konflikt, sind aber bereit, zurückzuschlagen. "Alles hängt von Iran ab."

Es war vor etwas mehr als einem Jahr, als Trump verkündete, aus dem Atomwaffenabkommen mit Iran auszusteigen, das sein Vorgänger Barack Obama mit Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Russland, China und Iran verhandelt hatte. Seither hat die US-Regierung harsche Sanktionen eingeführt, die iranischen Revolutionsgarden als Terrororganisation eingestuft und auch Drittstaaten mit Strafmaßnahmen gedroht, falls jene von Iran Rohöl kaufen sollten. "Seit wir aus dem Atomabkommen ausgestiegen sind, haben wir die diplomatische Freiheit zurückgewonnen, auf die Bedrohungen durch Teheran angemessen zu reagieren", sagt Hook.

Das Bild des Nahen Ostens, das er in dem Gespräch skizziert, ist ausschließlich schwarz und weiß. Iran ist darin der einzige Aggressor, über die destabilisierende Politik Saudi-Arabiens spricht er nicht. "Die gesamte Eskalation in der Region wird ausschließlich von Iran betrieben."