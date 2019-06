Von Christiane Hoffmann, Susanne Koelbl, Roland Nelles, Christoph Reuter, Raniah Salloum, Christoph Scheuermann

Drei Tage nachdem der Präsident seinen Angriffsplan in letzter Minute gestoppt hat, tritt John Bolton an ein Stehpult in Jerusalem und wettert wieder gegen seinen Erzfeind. Iran versuche weiterhin, an Atomwaffen zu gelangen, außerdem statte das Regime die Feinde der USA mit Waffen aus. Niemand solle die "Umsicht und Besonnenheit Amerikas mit Schwäche verwechseln", droht Bolton, das US-Militär verfüge über die besten Streitkräfte der Welt und sei bereit loszuschlagen. Es klingt, als wollte er Iran an Ort und Stelle den Krieg erklären.

Donald Trumps Nationaler Sicherheitsberater ist eine der zentralen Figuren im Konflikt zwischen den USA und Iran. Seit vielen Jahren propagiert er mehr oder weniger unverhohlen einen Militärschlag gegen das Land. "Wir werden euch verfolgen", warnte Bolton im September die Machthaber in Teheran. Als iranische Streitkräfte vergangene Woche eine US-Drohne