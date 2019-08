Nasr gilt als einer der führenden Experten für Iran und den schiitischen Islam. Er wurde im Jahr 1960 in Teheran geboren und emigrierte mit seinen Eltern nach der iranischen Revolution in den Westen. Er beriet die Regierung Obama. Heute lehrt er Politik an der Johns-Hopkins-Universität in Washington.

SPIEGEL: Herr Nasr, erleben wir gerade den Beginn eines neuen Krieges im Nahen Osten zwischen den USA und Iran?



Nasr: Die Gefahr besteht, vor allem weil beide Seiten nicht miteinander reden. Es gibt viel Raum für Missverständnisse. Anders als bei Nordkorea oder China hat US-Präsident Donald Trump im Fall Iran eine vergleichsweise stabile politische Lage in eine enorm gefährliche verwandelt. Gleichzeitig hat er mit seiner Strategie keinen Erfolg, aber auch keinen Plan B. Das macht ihn – ein gutes Jahr vor der Präsidentschaftswahl – politisch verwundbar. Die Irankrise offenbart aber auch, wie schwach und ineffektiv die Europäer sind. Schon jetzt ist der Schaden für die europäische Außenpolitik