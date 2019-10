Es ist ein Nachmittag Ende Juli, Irfan Peci hat die Schnauze voll. Von den Flüchtlingen. Von der Politik. Von den ganzen Sozialschmarotzern. Gerade hat ihm seine Gesprächspartnerin auf WhatsApp einen Artikel über einen Migranten aus Eritrea geschickt, der wenige Stunden zuvor einen achtjährigen Jungen vor einen ICE gestoßen haben soll.

Jetzt, am 29. Juli um 17.28 Uhr, lässt Peci seinem Hass freien Lauf: "Dreckiger Nigger", schreibt er. Wenige Minuten später, als seine Chatpartnerin auf eine ähnliche Tat eines Serben in Nordrhein-Westfalen verweist, schickt er noch eine Sprachnachricht hinterher. "Das war kein Serbe. Das war ein Dreckszigeuner! Auch so ein dreckiger Hurensohn. Genauso wie der andere Drecksnigger! Nur so lauter scheiß dreckige kleine verfickten Minderheiten, die so einen Scheiß machen", schimpft der Mann mit serbischen Wurzeln in sein Handy. So weit, so widerlich.

Doch Irfan Peci, 30, ist ein Vorbild - oder sollte es zumindest sein. Der frühere Islamist und Chef einer Qaida-Propagandaplattform,