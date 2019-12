Carroll, 53, forscht am kalifornischen Caltech-Institut zu den fundamentalen Gesetzen von Raum und Zeit. In seinem neuen Buch beschreibt der Professor für theoretische Physik, wie das Universum einst aus einer Welle hervorging und sich immer weiter aufspaltet in Myriaden neuer Welten.

SPIEGEL: Herr Carroll, Sie behaupten, unser Universum sei nur eines unter vielen. Führen wir dieses Gespräch im selben Augenblick etwa mehr als einmal?

Carroll: Ja, ganz bestimmt. Allein seit Sie vor einigen Minuten in mein Büro gekommen sind, hat sich unser Universum in unzählbar viele Kopien aufgespalten. Und in jedem dieser Universen sitzen sich ein Sean Carroll und ein Reporter gegenüber und sprechen über Physik.

SPIEGEL: Wie viele Kopien? Hunderte? Millionen?

Carroll: Ach was, Millionen. Viel mehr! Eine Zahl so groß, dass wir sie gar nicht begreifen können.

SPIEGEL: Stelle ich Ihnen in allen Universen die gleichen Fragen? Und geben Sie überall die gleichen Antworten?

Carroll: Die meisten Welten ähneln sich