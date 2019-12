Am Ende eines halbstündigen Interviews hat der Häftling eine Frage: "Welches Datum haben wir? Ist noch November?" Harmlos an sich, reißt die Frage einen jäh zurück ins Albtraumhafte dieses Ortes, in dem es fast kein Sonnenlicht, keine Uhren und keinen Rückzugsort gibt.

An dem sich 5000 Männer in heillos überfüllten Zellen zu Knäueln aus Leibern drängen: je 70, 80, bis zu 100 in einem Raum, die Beine übereinander verschränkt, hockend. Kaum einer liegend, denn dafür reicht der Platz nicht. Manchen fehlt ein Bein, anderen ein Arm. Alle tragen jene grellorangefarbenen Overalls, die seit Guantanamo zum Inbegriff der Häftlingskluft geworden sind.

Hierhin, ins vermutlich weltgrößte Gefängnis für Männer des "Islamischen Staats" (IS), sind die letzten und die treuesten seiner Jünger gebracht worden. Alle anderen Gefängnisse im kurdischen Nordosten Syriens waren schon voll, als die vom Westen damals noch unterstützten "Syrischen Demokratischen Kräfte" den letzten, winzigen Rest des Terrorkalifats im