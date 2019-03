Ein dreimonatiges Kind sollte anders aussehen. Nicht wie dieses reglose, winzige Bündel, dessen greisenhaft faltige Haut über den Knochen spannt. Das mit einer Ernährungssonde und Infusionen in einem Brutkasten am Leben gehalten wird.

Saifullah, "Schwert Gottes", heißt das Baby, über das die Krankenschwester nicht viel mehr weiß und über das der Arzt sagt, es habe immerhin die ersten drei Tage überlebt. Das gebe rein statistisch Anlass zur Hoffnung: "Dead on arrival", Tod bei Ankunft, sei die größte Gefahr für die 20 bis 30 Kleinkinder und Säuglinge, die jeden Tag in diesem Krankenhaus der kurdisch kontrollierten Stadt Hasaka, Syrien, ankommen, dessen Name aus Sicherheitsgründen nicht genannt werden soll. Genauso wenig wie der des Arztes.

Hier landen die schwächsten und zugleich unschuldigsten Angehörigen des "Islamischen Staats": die kranken Kinder des "Kalifats". Dessen verbliebene erwachsene Getreue liefern sich seit Monaten ein Katz-und-Maus-Spiel mit den kurdisch kommandierten Milizen