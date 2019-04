Alan Ezdo, ein Elfjähriger mit tiefen Augenringen, sitzt allein für sich im Wohnzimmer seiner Eltern in Sindschar, einer jesidischen Stadt im Nordirak. Seine Beine zucken unruhig, sein Blick ist finster. Abwechselnd zieht er an den Bändern seines Kapuzenpullis oder lutscht an den Ösen. Seinen kleinen Bruder, der auf ein Zeichen wartet, um sich anzuschmiegen, ignoriert er.

Heute Morgen erkannte Alan kurz seinen Vater, er umarmte ihn. Der Vater, Dakhin Ezdo, ein hochgewachsener Mann mit Schnurrbart, steht neben seinem Sohn und erzählt glücklich davon. Doch längst ist Alan wieder verstummt, er hat sich in sich selbst zurückgezogen.

Erst seit einer Woche ist der Sohn an diesem Tag im März wieder bei seinen Eltern. Die vergangenen viereinhalb Jahre lebte er getrennt von ihnen, verschleppt vom "Islamischen Staat" (IS). Zuletzt hatte er sie am 3. August 2014 gesehen, dem Tag, an dem die IS-Milizen seine Heimatstadt stürmten.

Seine Eltern hatten ihn damals schützen wollen und mit seinen Cousinen vorausgeschickt