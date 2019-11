Eine kleine Frau zwischen Bücherbergen im neuen Suhrkamp-Haus in Berlin. Draußen wird noch gebaut, man muss sich an Bauzäunen entlang ins Gebäude hangeln. Im großen Konferenzraum steht an einer Wand ein gigantisches Regal, noch ganz weiß und leer. Isabel Allende, 77, sitzt zwischen Exemplaren ihres neuen Buches an einem Tisch und signiert. Ein paar Kartons voller unterschriebener Allendes stehen schon neben ihr. Sie unterbricht kurz, schaut auf, und sofort ist diese positive Energie im Raum: ihre großen Augen, ihre Wachheit, Neugierde, Wärme.

Allende hat einen neuen Roman geschrieben, "Dieser weite Weg", eine Liebesgeschichte natürlich, aber auch eine politische Geschichte Chiles, ein Einwandererroman, ein Buch über den politischen Dichter Pablo Neruda und den Staatsmann Salvador Allende, der ein Cousin von Isabelles Vaters war. Der Roman beginnt 1938 in Katalonien und endet 1994 in Chile. Das Gespräch beginnt in der politischen Gegenwart Chiles.

Denn dort brennt es gerade. Mindestens 20