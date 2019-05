Der Mann, der 2014 in der Nuri-Moschee in Mossul vor die Menge trat, wurde mit seinem Auftritt von einem Tag auf den anderen zum Star vieler internationaler Dschihadisten. Denn Abu Bakr al-Baghdadi machte keine wolkigen Versprechungen wie andere Radikalenführer vor ihm. Er hatte Ergebnisse zu verkünden: Nachdem seine Truppen blitzartig durch den Irak marschiert waren, mehrere irakische Armeedivisionen in die Flucht geschlagen und weite Teile Ostsyriens erobert hatten, verkündete Baghdadi die Errichtung eines neuen Gottesstaats.

Fünf Jahre später ist Baghdadi ein "Kalif" ohne "Kalifat". Sein Reich, der real existierende "Islamische Staat" (IS), umfasste zwischenzeitlich rund 100.000 Quadratkilometer Fläche und mehrere Millionen Einwohner. Mit dem Fall seiner letzten syrischen Hochburg Baghus ist es am 23. März untergegangen. Als der Terrorführer sich diese Woche zum ersten Mal seit 2014 mit einer Videobotschaft an die Öffentlichkeit wandte, hatte er deshalb nicht viel zu verkünden, außer: