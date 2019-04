Wenn Deutsche das Land Israel an ihrer Welt messen, wirkt es manchmal sehr groß und manchmal sehr klein. Es gibt die gewaltige deutsche Verantwortung, und es gibt den Vergleich mit Hessen. Ich habe das bestimmt schon zehnmal gehört: Wissen Sie, Israel ist ja so groß wie Hessen. Ich frage mich, wer so was nachmisst. Wenn ich an Hessen denke, fallen mir die "Last Exit Sossenheim"-Zeichnungen von Chlodwig Poth ein, die Gänge der Frankfurter DFB-Zentrale, der "Blaue Bock", der Detektiv Kayankaya und ein Cheeseburger, den ich einst mit dem Ministerpräsidenten Roland Koch an einer hessischen Autobahnraststätte aß.

In der Nacht, als in Israel Wahlzettel ausgezählt wurden, war ich zu Gast auf einer Hochzeitsfeier in Caesarea. Caesarea liegt 55 Kilometer nördlich von Tel Aviv am Mittelmeer. Das ist, damit Sie sich einen Eindruck machen können, in etwa die Entfernung von Gießen nach Bad Homburg. Caesarea ist eine Stadt, an der sich die wechselvolle Geschichte Palästinas ganz gut erzählen lässt. Sie