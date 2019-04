Man weiß nicht, was zuerst da war: die Reden oder die Raketen. Wird gefeuert, um die Wahl zu entscheiden, oder entscheidet die Wahl darüber, ob gefeuert wird? Manchmal denkt man, die Zukunft Israels hänge von der kommenden Wahl ab, meistens denkt man: Es ist sowieso alles egal.

An dem Märzabend, als zum ersten Mal seit fast fünf Jahren Raketen auf Tel Aviv niedergehen, fährt Caroline Glick von ihrem dritten zu ihrem vierten Wahlkampfauftritt an diesem Tag. Sie hat Schwierigkeiten, den Ort zu finden, der in einem Mehrzweckgebäude in Modiin liegt, das sich zwischen Lagerhallen und Baracken versteckt. Ein Scheinwerfer beleuchtet die Betonfläche vorm Eingang. Es nieselt. Ein junger Wahlkampfhelfer befestigt im Abendwind die Plakate von "Hayamin Hehadash" am Eingang des Flachbaus, in dem die Wahlkampfveranstaltung stattfindet. Er trägt eine dicke Knarre im Hosenbund.

Hayamin Hehadash heißt: "Die Neue Rechte". Es ist eine Partei, die es seit genau drei Monaten gibt.

Die Politikerin Caroline Glick