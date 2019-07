Macht das Starren auf Monitore die Kleinen dumm, aggressiv, hibbelig, übergewichtig, alles auf einmal? Wie viel Bildschirmzeit ist gerade noch erlaubt?

Einigermaßen viel Einigkeit stellt allenfalls die strenge Auswahl der Inhalte her. Pädagogisch durchdachte Serien mit Lerneffekt und moralischem Anspruch beruhigen das Gewissen der Erziehungsberechtigten. Das Kind hängt zwar vor der Glotze, okay, aber es lernt wenigstens was.

Liebe Eltern, leider nicht: Aus den Abenteuern von Filmfiguren Lehren für die Wirklichkeit zu ziehen, fällt Vier- bis Sechsjährigen schwerer als erwartet, wie US-Psychologe Drew Cingel in zwei Studien mit amerikanischen und niederländischen Kindern gezeigt hat.

Viele scheiterten daran, aus dem Gesehenen einfache moralische Botschaften zu extrahieren ("die kleine Hexe ist nur so gemein, weil sie nicht zum Geburtstag eingeladen wurde"). Bei einigen Probanden verstärkten Sequenzen mit dicken Protagonisten oder solchen im Rollstuhl gar die Neigung, diese auszugrenzen.

Vor