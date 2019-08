Ist Krieg in Europa wieder denkbar?

"Der Krieg änderte alles." In diesem Satz des britischen Historikers Tony Judt steckt der Keim des modernen Europa. Es war der Krieg, der einen langen Frieden möglich gemacht hat. Es musste sehr, sehr schlimm kommen, damit es gut werden konnte. Seit fast 75 Jahren schweigen auf dem Kontinent die Waffen, mit wenigen Ausnahmen.

Nun steckt dieses Europa in der Krise. Es ist nicht mehr das Europa, in dem die Bedeutung der Nationen allmählich schwindet. Es ist nicht mehr das Europa, das Schritt für Schritt zusammenwächst. Es ist nicht mehr das Europa, in dem die Staaten für alle Zeiten demokratisch verfasst zu sein scheinen. Der Richtungspfeil der europäischen Geschichte hat sich gedreht, weg vom Zusammenwachsen, zurück zur Abgrenzung.

Was heißt das für die wichtigste aller Fragen, die von Krieg und Frieden? Im Moment sieht es überhaupt nicht nach einem Ende der langen Friedensphase aus. Es gibt keinen Grund, Alarmstimmung zu verbreiten. Doch wenn sich der Geschichtspfeil dreht, wenn die falsche