Die vergangene Dekade war geprägt von Brüchen, Aufständen und Protesten, von sozialer Wut und dem Siegeszug des Populismus. Es war auch das Jahrzehnt der gefallenen Stars, der Antihelden und Hoffnungsträger, deren Karrieren abrupt endeten. Verschwörungstheorien wanderten in den Mainstream, Clowns stiegen in die Politik auf, Boxer wurden zu Revolutionären und Nerds zu Ikonen. In einer Serie porträtieren SPIEGEL-Korrespondenten und -Reporter die Außenseiter und Nebenfiguren, die die Zehnerjahre beeinflussten.

Es hängt ein Missverständnis über Italien, dem Land der Antike, der Renaissance. Weil die Italiener mit einer großen Geschichte leben, wirken sie manchmal ein bisschen rückwärtsgewandt, als hätten sie ihre besten Zeiten lange hinter sich.

In Wahrheit ist ihre Gesellschaft ein großes Zukunftslabor. Italien ist ein Trendsetter der modernen Politik: Seine Bürger haben - vor vielen anderen Ländern - etablierte Parteien verschmäht und den Populismus für sich entdeckt. Sie haben dessen Anführer