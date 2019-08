Es war ein heißer Tag an den Stränden von Sabaudia. Jetzt, nach Sonnenuntergang, strömen die Urlauber ins Zentrum. Tausende sind gekommen, alle wollen den "Capitano" sehen, Matteo Salvini, Italiens Innenminister und Chef der rechtspopulistischen Lega.

"Italiener zuerst" steht über der Bühne vor dem Rathaus, man schlendert über die Piazza; es ist Zeit für einen Aperitivo, ein Eis, Salvini lässt auf sich warten.

Endlich schmettert eine Puccini-Arie aus den Boxen, Salvinis Hymne. "Vincerò", "ich werde siegen", endet der Text. Er steht im Scheinwerferlicht, legt die Hand aufs Herz, dann reckt er die Faust in die Luft.

"Mamma mia, ragazzi, was für ein Spektakel!", ruft Salvini. Der Vizepremier wirkt geschafft, den ganzen Tag hat er in Rom in Krisensitzungen verbracht. Jetzt genießt er den Ausblick auf mehr als 20.000 Fans. Schnell hat er das Publikum für sich gewonnen, er muss nur an die Berichte der vergangenen Tage erinnern: der Innenminister in Badehose! Mit Bauch! "Ja, wie geht man denn in