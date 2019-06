Der Historiker Roberto Sala leitet die Geschäftsstelle "Forschung und Entwicklung" an der Pädagogischen Hochschule Zürich. Zum Thema gab er zwei Bücher heraus: "Dolce Vita? – Das Bild der italienischen Migranten in Deutschland"; Campus; 299 Seiten; 34,90 Euro (mit Oliver Janz). Und: "Southern Europe? Italy, Spain, Portugal, and Greece from the 1950s until the present day"; Campus; 252 Seiten; 39,90 Euro (mit Martin Baumeister).