Matteo Salvini ist noch gar nicht eingetroffen, da ist das Theater Morelli bereits wegen Überfüllung geschlossen. Menschen müssen draußen bleiben, viele von ihnen fangen an zu diskutieren. Über den Mann, den sie so gern gesehen hätten. Über ihre Wut und ihre Hoffnung, dass sie endlich einer aus ihrer Misere rette.

Der Theatervorplatz im kalabrischen Cosenza wird an diesem Abend Ende September zur Bühne Italiens. Zum Schauplatz für ein Drama, das zurzeit das ganze Land bewegt: Wie verkraftet Salvini, der Ex-Innenminister, seinen Absturz in die Opposition? Und was stellt er an, um die Macht zurückzuerobern?

"Salvini ist der beste Politiker Italiens seit Jahrzehnten", schwärmt eine Frau mit schweren Ohrringen, breiter Goldkette, knallrotem Kleid und dem Vornamen Giselle, "nur er kann uns retten." Er als Einziger im Land kümmere sich um normale Leute, die arbeiteten, Steuern zahlten, so wie die Menschen hier in Cosenza vor dem Theater. "Italien wurde verkauft, früher hat es produziert, jetzt