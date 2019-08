Das Buch trägt Streifen. Weiß wie Milch und beige wie Karamell, braun wie Schokolade und schwarz wie Lakritz, die ganze Palette menschlicher Hautfarben. Eng schmiegen sie sich auf dem Umschlag aneinander. "Brüder" heißt das Buch.

Die Berliner Schriftstellerin Jackie Thomae schreibt über zwei deutsche Männer, beide geboren 1970 in der DDR, beide Söhne desselben Vaters. Die Männer sind Brüder, aber sie kennen sich nicht, so wie sie ihren Vater nicht kennen. Wo ein Vater sein sollte, ist bei ihnen ein Fragezeichen, so weit nichts Besonderes, aber dieses Fragezeichen ist größer als bei anderen Kindern, die ohne Vater aufwachsen. Micks und Gabriels Vater ist schwarz.

Ende der Sechziger ist er aus dem Senegal zum Studium nach Leipzig gekommen, Teil eines Plans der DDR, die noch recht jungen Nationalstaaten Afrikas auf ihre Seite zu ziehen. Er hat zwei Söhne mit zwei Frauen gezeugt und ist dann schnell wieder verschwunden. Spurlos, wie es in ähnlichen Fällen gern heißt, aber so ganz trifft das in