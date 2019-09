Irgendwann kommt der Moment, an dem Jan Böhmermann doch seine Maske fallen lässt. Es geschieht an einem Freitagmittag in einem Café in Köln-Ehrenfeld. Böhmermann schneidet Grimassen, er streckt die Zunge raus, strahlt übers ganze Gesicht, es ist ein herzliches, warmes, unverstelltes Lachen. Es gilt einem sieben Monate alten Kind am Nachbartisch.

In diesem Augenblick fällt alles Angestrengte, Kontrollierte von ihm ab, ebenso der Zyniker und Besserwisser. Er muss jetzt nicht so tun, als wäre er schon drei Gedanken voraus, wie er das im Fernsehen macht und auch im persönlichen Umgang. Er ist einfach nur: Mensch.

Es ist die Mischung aus Komik und Ernst, die Böhmermanns Kunst ausmacht. Zuletzt hat der Entertainer und Selbstdarsteller vor allem als politischer Aktivist von sich reden gemacht. Der hat den Komiker verdrängt, das war nicht immer gut. Was es etwa mit Böhmermanns Bewerbung für den SPD-Vorsitz auf sich hatte, hat keiner mehr so recht verstanden. Deutschland wartet noch auf die Pointe.