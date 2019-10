Das Treffen findet in einem Hotel in Toronto statt, Janae Kroc kommt in einem metallicblauen BMW X5, es ist ein M-Modell, die leistungsgesteigerte Variante des SUV, mit rund 550 PS. Kroc öffnet die Tür; als sie aussteigt, starrt der Hotelangestellte, der fürs Parken der Wagen zuständig ist, nicht länger auf das Auto. Kroc trägt eine blonde Perücke und ein knappes Top, das Rücken und Arme zur Schau stellt. Die Muskeln auf dem Rücken bilden ein Relief, die Oberarme würden jedes normal geschnittene T-Shirt sprengen, die Nackenmuskeln sind dick wie Taue. "Bitte parken Sie den Wagen", sagt Janae Kroc und reicht dem Hotelangestellten den Schlüssel, ihre Fingernägel sind rot lackiert.