Es gibt ein Foto von Jeffrey Epstein und seiner langjährigen Freundin Ghislaine Maxwell, auf dem er seinen Arm um ihren Hals legt, als wäre sie ein alter Kumpel. Seine Lippen berühren ihre Haare, beide lächeln, sie wirken vertraut. Es ist ein Schnappschuss aus unbeschwerten Zeiten vor fast 15 Jahren, als beide noch nicht ahnten, was auf sie zukommen würde. Inzwischen ist Epstein tot und Maxwell abgetaucht.

Epstein und Maxwell waren Anfang der Neunzigerjahre ein Paar, trennten sich wohl später, verloren aber nie den Kontakt. Epstein mehrte sein Vermögen auf undurchschaubare Weise und verschaffte sich Zugang zu jungen, meist minderjährigen Mädchen, denen er Geld gegen Sex anbot. Maxwell arbeitete nach der Trennung als Assistentin für Epstein und wurde zu einer seiner engsten Vertrauten. Sie gingen zu Partys und wirkten dort wie ein altes Ehepaar, aber das Verhältnis der beiden zueinander hatte eine dunklere Seite.

Am vergangenen Samstagmorgen wurde Jeffrey Epstein leblos in seiner Zelle in