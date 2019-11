Fast vier Monate sind vergangen, seit sich der Multimillionär Jeffrey Epstein in einer New Yorker Gefängniszelle erhängte, aber ruhiger geworden ist es in der Sache nicht. Der Fall Epstein ist eine Art Zombie unter den Skandalen, er stiftet Chaos und Unfrieden. Das bekam nun auch das britische Königshaus zu spüren. Prinz Andrew, das dritte Kind von Königin Elizabeth, war seit Bekanntwerden des Falls so vielen Anschuldigungen über seine mögliche Verstrickung in den Missbrauch ausgesetzt, dass er am vergangenen Samstag einen Fehler beging: Er gab einer Journalistin der BBC im Buckingham Palast ein langes Interview, in dem er über seine recht innige Freundschaft mit Epstein reden wollte.

Das Interview sollte ein Akt der Befreiung werden, stattdessen endete es in einem Desaster. Der Prinz redete sich um Kopf um Kragen, rechtfertigte sich für Dinge, für die es keine Rechtfertigung gibt – zum Beispiel dafür, dass er Epstein zur Geburtstagsparty seiner damals 18-jährigen Tochter einlud. Und zwar