Eine Menschentraube steht an einem lauen Abend vor dem Moskauer Basmanny-Gericht, die jugendlichen Gesichter sind fröhlich. Es ist am Ende doch noch ein guter Tag geworden, jedenfalls für die Freunde von Jegor Schukow.

Gerade noch saß der Politikstudent in einem Käfig im Gerichtssaal. Er hatte einen Monat Untersuchungshaft hinter sich und, im schlimmsten Fall, acht Jahre Haft vor sich – wegen angeblicher Teilnahme an "Massenunruhen". Massenunruhen, das ist eine Formel der russischen Justiz für jene Proteste, auf denen Moskauer freie Wahlen zum Stadtparlament am 8. September forderten und an denen Schukow teilgenommen hatte.

Am Dienstagabend entschied die Richterin überraschend, dass Schukow aus der Untersuchungshaft in den Hausarrest verlegt wird. Und die Ermittler verkündeten, er werde nur noch wegen "Extremismus" beschuldigt. Darauf stehen maximal fünf Jahre, nicht mehr acht. So weit haben sich die Maßstäbe verschoben in Moskau im Spätsommer 2019, dass Oppositionelle aufatmen, wenn die