Die Heizung ist ausgefallen. Man möge deshalb die Schuhe anbehalten, sagt Christian Ulmen und bittet in sein Haus. Er trägt Kapuzenpulli, Feldmütze und Hausschuhe. Ein Wildwuchs von Bart bedeckt sein Gesicht. Es wirkt, als wäre Ulmen länger nicht unter Menschen gewesen.

Es ist Anfang März, Ulmen, 44, schneidet die am Dienstag startende dritte Staffel der Comedyreihe "Jerks", deren Mitautor, Regisseur, Hauptdarsteller und Cutter er ist(*). Er hat sich im Dachgeschoss seines Hauses in Potsdam-Babelsberg einen Arbeitsplatz eingerichtet. Auf dem Schreibtisch stehen drei Bildschirme, auf dem Boden steht ein Fußmassagegerät. Ulmen arbeitet meistens nachts und schläft am Tag, wenn seine Kinder in der Schule sind.

Er liebe die Arbeit im Schnitt, sagt er, weil er da allein sei und nicht reden müsse.

Das Prinzip der Serie ist einfach: Ulmen spielt eine degenerierte Version seiner selbst, einen Schauspieler namens Christian Ulmen, mit nahezu deckungsgleicher Biografie, aber ohne Benimm und Verstand.