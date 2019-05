Viele Diäten haben eine paradoxe Folge. Nach einer Abmagerungskur nehmen die meisten Leute wieder zu – und werden unter Umständen sogar dicker als vorher. Doch der Jo-Jo-Effekt ereilt nicht jeden. Immer wieder gibt es Frauen und Männer, die ihr Gewicht dauerhaft halten – wie schaffen die das nur?



25 solcher Abnehm-Champions haben Forscher der University of Colorado untersucht, um die Formel fürs Wunschgewicht zu finden. Demnach ist körperliche Aktivität effektiver als ewiges Kalorienzählen. "Bewegung ist zwar nicht der einzige Weg, um das Gewicht zu halten, aber für unsere Probanden war es die wichtigste Strategie", sagt Danielle Ostendorf, die federführende Forscherin vom Anschutz Health and Wellness Center der in Aurora, Colorado.

Nach einer erfolgreichen Diät ist der Körper leichter; entsprechend sinkt auch dessen Grundumsatz. Bei einer Gewichtsabnahme von zehn Prozent sinkt der Energieumsatz ungefähr um 20 bis 25 Prozent. Demzufolge müsste man also nach der Abspeckphase für den Rest