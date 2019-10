SPIEGEL: Ihre Hauptfigur, der Polizist Harry Hole, der in "Messer" und vielen anderen Ihrer Bücher die Hauptrolle spielt, ist ein von Drogen, Alkohol und Sexabenteuern gebeutelter Suchtcharakter. Die "New York Times" lobte Sie kürzlich dafür, dass Sie so präzise über den täglichen Kampf von Süchtigen schrieben wie kaum ein anderer Autor. Warum wissen Sie so viel über Abhängigkeit?

Nesbø: Es liegt nicht daran, dass ich selbst jemals schwer getrunken hätte. Aber wie die meisten Menschen meiner Generation habe ich persönliche Erfahrungen mit Süchtigen gemacht. Und ich habe recherchiert. Für mein viertes oder fünftes Buch war ich bei mehreren Treffen der Anonymen Alkoholiker, wobei ich natürlich selbst auch anonym dort war. Es war nie mein Ziel, abstrakt über Sucht an sich zu schreiben, sondern jeweils über einen Einzelmenschen. Der kann von allen möglichen Dingen abhängig sein: von Essen, von Sex, von Sport oder von Alkohol. Als Schriftsteller ist man ein bisschen wie ein Schauspieler, man