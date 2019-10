Am Ende will Dan Candee dann doch ein Bild mit dem Kandidaten. Man weiß ja nie, vielleicht wird er doch noch Präsident. Candee schleicht sich an Joe Biden heran und tritt ungeduldig von einem Bein aufs andere. Okay, jetzt aber, ruft er, wenn jemand zu lange an der Seite Bidens kleben bleibt. Aber niemand lässt sich drängeln. "Ich komme gleich in Ihre Richtung", sagt Biden, der aus den Augenwinkeln die Ungeduld Candees erkennt. Dann schiebt sich wieder eine resolute Frau dazwischen.

Schon am Morgen gab es für ihn Grund zum Ärger. Gut anderthalb Stunden Fahrt sind es von Candees Haus in Massachusetts bis Rochester in New Hampshire. Aber der Unternehmer musste sich erst einmal durchs Netz wühlen, um herauszufinden, wo Biden überhaupt spricht. Lausige Kampagne, grummelt Candee, als er in der Schlange vor der Halle wartet. "Von Elizabeth Warren bekomme ich jeden Tag eine Mail."

Lange gab es für Candee kaum einen Zweifel, dass Biden der richtige Bewerber ist, um Trump aus dem Weißen Haus zu jagen.