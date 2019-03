Der Weg zum Zeremonienmeister der britischen Demokratie führt durch eine schwere Holztür im Schatten von Big Ben und über mehrere Treppenabsätze hinauf in einen klosterartigen Gang mit neugotischem Kalksteingewölbe, an dessen Ende scharlachrote Gemächer mit Blick auf die Themse liegen. Halb erwartet man, dort auf Albus Dumbledore, den Hogwarts-Schulleiter aus den "Harry Potter"-Büchern, zu treffen. Der Mann aber, der hier residiert, kann nicht zaubern – auch wenn ihn viele für einen Hexer halten.

An diesem Mittwochmorgen, kurz vor einer weiteren endlosen Redeschlacht im britischen Unterhaus, steht sich John Bercow in seiner prunkvollen Residenz selbst gegenüber. Einmal in Öl und einmal in echt. Der in Öl sieht aus, wie ihn die Welt zurzeit fast täglich sieht: aufrecht vor seinem Holzthron im britischen Parlament stehend, einen schwarzen Talar um die Schultern, die rechte Hand zu einer Ruhe gebietenden Geste erhoben. Die Worte "Order! Ooorderrr!", mit denen er die Abgeordneten gern theatralisch