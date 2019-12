Dieser Text stammt aus der Reihe SPIEGEL+ Bestseller. Er erschien erstmals im Oktober 2016.

Im Leben des Ölmagnaten John D. Rockefeller spielten zwei Dinge eine herausragende Rolle: Gott und Golf. Sonntags ging Rockefeller in die Kirche - fast täglich indes zog es ihn auf das Grün, bei jedem Wetter, stets um viertel nach zehn.



Auch am 15. Mai 1911, einem Montag, war er dort unterwegs, auf dem Platz am Familienanwesen in Kykuit nördlich von New York, begleitet von einem Geistlichen, als er erfuhr, dass sein Unternehmen zerschlagen werden sollte. Das Oberste Bundesgericht hatte die Auflösung von Standard Oil verfügt. So stand es im Telegramm.

Rockefeller wandte sich zum Priester und fragte ihn: