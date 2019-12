Er saugte zwei Minuten lang, vielleicht drei. Dann ging dem neuen Akkustaubsauger die Puste aus, so erzählt es Jette Kraft, 25. Sie wollte ihn laden, doch in der Packung habe das Kabel gefehlt. Kraft versuchte, eines im Fachhandel zu erwerben, in ihrem Wohnort Geldern am Niederrhein, aber keines passte zu dem Gerät, das ein chinesischer Händler versendet hatte.

Im Mai schrieb Kraft an die Onlineplattform Joom, bei der sie den Staubsauger erstanden hatte, für 104 Euro inklusive Versand. Es war der Beginn eines langen Mailwechsels, in dessen Verlauf Krafts Frust stetig wuchs. Sie geriet an Mitarbeiterinnen, die mal Lina, mal Nina, mal Gisela hießen und deren Mails sich lasen wie von einer Software ins Deutsche übersetzt.

Kraft schickte Bilder ein, vom Staubsauger, vom Karton, sie stellte den Karton wie geheißen auf eine Waage und fotografierte ihn, als Vergleich zum Sollgewicht. Zwischendurch, gibt Kraft zu, habe sie länger nicht geantwortet: "Mein Mann war im Krankenhaus, ich musste mich allein