An einem Sonntagnachmittag im Mai setzt sich Josef Rüddel an seinen Schreibtisch, um einem Fremden eine Freude zu machen. Ein Mann aus der Nachbargemeinde hat ihm einen Brief geschrieben und zwei Blöcke Gedenkbriefmarken zur Öffnung der Mauer 1989 beigelegt, Erstausgabe mit Sonderstempel. Auf ihnen, so die Bitte, solle Rüddel unterschreiben.

Rüddel unterzeichnet. Dann legt er noch eine Autogrammkarte dazu. Er hat sie vor einigen Jahren drucken lassen, als ihn immer häufiger Anfragen erreichten. Auf den Karten trägt Rüddel ein kariertes Sakko und ein beigefarbenes Hemd. Auf der Rückseite steht: "Dienstältester Bürgermeister in Deutschland". Darunter sein Geburtsdatum, 20. Januar 1925.

Seit 56 Jahren trägt Josef Rüddel den Titel "Bürgermeister". Der Titel steht im Telefonbuch hinter seinem Namen und über der Klingel an seiner Haustür und ist, so scheint es, unwiderruflich mit seinem Namen verbunden. Bürgermeister Rüddel.

Josef Rüddel ist 94 Jahre alt. In der Diele hängt eine Tafel an der Wand,