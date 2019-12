Josef Schuster, 65, wurde in der israelischen Hafenstadt Haifa geboren und kam als Zweijähriger mit seinen Eltern ins fränkische Bad Brückenau. Er ist Arzt und hat eine Praxis in Würzburg; seit 2014 ist er Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland. Anfang Dezember begleitete er Bundeskanzlerin Angela Merkel in die KZ-Gedenkstätte Auschwitz.





SPIEGEL: Herr Schuster, die Kanzlerin hat 14 Jahre im Amt gebraucht, um das ehemalige Konzentrationslager Auschwitz zu besuchen, ist das nicht reichlich spät?

Schuster: Angela Merkel besucht ja nicht zum ersten Mal eine KZ-Gedenkstätte, sie war schon in Dachau und in Buchenwald.

SPIEGEL: Aber Auschwitz steht für den absoluten Vernichtungswillen der Nationalsozialisten, dort wurden mehr als eine Million Menschen ermordet.

Schuster: Ohne Frage ist Auschwitz das Symbol für die Schoa. Ihr Besuch hätte vom Zeitpunkt nicht besser passen können, gerade jetzt, wo der Antisemitismus in Deutschland so stark wächst und der Rechtsextremismus ein bedrohliches