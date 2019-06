Brüssel, am Dienstag nach der Europawahl: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron steht im Ratsgebäude im grellen Licht der Fernsehkameras und erklärt den Journalisten ziemlich deutlich, welch hohe Anforderungen er an die Person des künftigen Kommissionschef stelle. Zugleich macht sich ein älterer Herr zu einem Termin auf, über den nichts ausgestrahlt und nichts in den Zeitungen stehen wird.

Macron, das wird deutlich, wäre es am liebsten, wenn Manfred Weber seine Hoffnungen auf den EU-Spitzenposten bereits am selben Tag beerdigen müsste. Es kommt aber zunächst einmal anders, und das hat auch mit der Botschaft zu tun, die der ältere Herr Macrons Staatssekretärin für Europaangelegenheiten, Amélie de Montchalin, überbringt. Die EVP, teilt Joseph Daul seiner Gesprächspartnerin mit, stehe zu ihrem Spitzenkandidaten Weber.

Daul, 72, ist der Schattenmann der Brüsseler Szene. Der passionierte Jäger und Wochenendlandwirt aus dem Elsass ist nicht nur Chef der Europäischen Volkspartei, des Zusammenschlusses