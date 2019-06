Wenn alles läuft wie geplant, wird Jost Kobusch die letzte Etappe zum höchsten Berg der Erde abends gegen 22 Uhr beginnen. Sein winziges Zelt steht dann auf 8000 Meter Höhe am Einstieg zum Hornbein-Couloir, einer Steilschlucht an der Nordseite des Mount Everest.

Der junge Deutsche wird sich, eingemummelt in seinen Schlafsack, noch ein Süppchen kochen. Er wird seine Füße mit einer Salbe aus Chilipulver einreiben, um die Durchblutung anzuregen. Schließlich wird er in seine kiloschweren Bergstiefel schlüpfen und hinaustreten in die eisige, dunkle Nacht, um im Licht seiner Kopflampe die letzten 848 Höhenmeter zum Gipfel zu überwinden.

"Es wird brutalst kalt sein", sagt Kobusch, "und ich werde sehnlichst auf den Moment warten, an dem mich die ersten Sonnenstrahlen treffen und ich hoffentlich diesen pulsierenden Schmerz in meinen Zehen und Fingern spüre, der mir sagt: 'Hey, sie sind noch dran!'"

Kobusch, 26, ist Extrembergsteiger, einer, für den Berge mächtige Gegner im Kampf gegen sich selbst sind