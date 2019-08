In Speyer, Worms und Mainz hatte der Mob daraufhin mehrere Hundert jüdische Bürger brutal niedergemetzelt, die sich nicht zwangstaufen lassen wollten – obwohl einige Bischöfe versuchten, die Menge davon abzuhalten.

Jetzt kamen die Fanatiker also nach Köln. Schon im April hatte es Ausschreitungen von Kölner Bürgern gegen die jüdische Bevölkerung im Ort gegeben. Viele aus dem jüdischen Viertel hatten daraufhin die Stadt verlassen und sich versteckt – zum Teil mit Unterstützung des Erzbischofs Hermann III., den die Juden um Schutz angefleht hatten.



Doch der Chronist Albert von Aachen beschrieb später, dass es trotzdem viele Opfer gab: Das jüdische Volk in den Städten des Rheinlands sei "gnadenlos abgeschlachtet" worden – und zwar "zuerst von Kölner Bürgern". Die hätten ihre jüdischen Mitbürger verwundet und getötet: "Sie zerstörten die Häuser und Synagogen der Juden und teilten unter sich einen sehr großen Geldbetrag auf. Als die Juden diese Grausamkeit sahen, begannen etwa 200 in der Stille der Nacht, mit dem Boot nach Neuss zu fliehen. Die Pilger und Kreuzritter entdeckten sie, und nachdem sie all ihren Besitz weggenommen hatten, fügten sie ihnen ein ähnliches Gemetzel zu und ließen nicht einmal einen am Leben." Im gesamten Rheinland sollen damals mehrere Tausend Juden ermordet worden sein – es war das erste Pogrom in Mitteleuropa.